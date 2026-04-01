Filstalrock 2026: Sommerliche Open-Air-Tribute-Shows im Schlosspark Eislingen

Sommer, Sonne, Filstalrock: Auch 2026 bringen Tribute-Bands die größten Hits aus Rock, Pop, Hip-Hop und Oldies nach Eislingen. Unter freiem Himmel und bei kostenlosem Eintritt rockt der Schlosspark gemeinsam mit dem Publikum. Wer es ruhiger mag, kann die Shows auf einer LED-Wand auf dem Schlossplatz verfolgen. Ein Streetfood-Markt mit vielfältigen Speisen, Cocktails und frisch gezapftem Bier sorgt zusätzlich für ein kulinarisches Highlight. Die entspannte Open-Air-Atmosphäre lädt zum Verweilen ein, Freunde treffen sich auf den Bierbänken, und Musikliebhaber jeden Alters genießen gemeinsam das Sommer-Feeling.Den Auftakt am 30. Juli bildet »Vier Gewinnt«, die weltweit erste »Fanta 4«-Tribute-Band, mit Hits wie »Die da!?«, »MFG« und »Zusammen«. Am 6. August präsentiert »Frøm Zerø« die Songs von Linkin Park mit kraftvoller Performance, emotionaler Intensität und enger Publikumsnähe. Am 13. August folgt »Radioactive«, ein Imagine Dragons Tribute, mit energiegeladenen Hits wie »Radioactive« und »Believer«. Am 20. August begeistert »Columbia« mit Oasis-Klassikern wie »Wonderwall« und »Don’t Look Back in Anger« und sorgt für Britpop-Vibes. Den Abschluss am 27. August bildet »Victoria«, Deutschlands beliebtestes Helene Fischer Double. Sie performt Hits wie »Atemlos durch die Nacht« live und authentisch. Filstalrock vereint Live-Musik, beste Stimmung und kulinarische Vielfalt, verwandelt den Schlosspark Eislingen in ein unvergessliches Sommererlebnis für alle Generationen und macht jeden Donnerstag zu einem Highlight voller Musik, Spaß und guter Laune.

Filstalrock, Do. 30. Juli bis Do. 27. August, jeden Donnerstag 18 Uhr, Schlosspark, Eislingen, wir-rocken.com