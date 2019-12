FIVE FINGER DEATH PUNCH

Schlechte Gesellschaft?

Seit über einem Jahrzehnt zählen Five Finger Death Punch zur Speerspitze der amerikanischen Heavy Metal-Szene. Unlängst kündigte die Band aus Los Angeles für Anfang 2020 ihre bislang größte Europatournee an: mit keinem geringeren Special Guest als den legendären, Mehrfach-Platin ausgezeichneten Thrash-Pionieren Megadeth. FFDP bedienen seit jeher mit ihrer griffigen und angriffslustigen Melange aus brutalen Metal-Passagen und melodiösem Alternative Rock einen Sound, der den Zeitgeist repräsentiert und zugleich stark verwurzelt in den Traditionen des Heavy Metal ist.

Alle sieben bisherigen Alben gerieten trotz ihrer kompromisslosen Härte zum Erfolg und erhielten Gold- und Platin-Auszeichnungen. Hit-Granaten wie »Bad Company«, »Wash It all Away« oder »Wrong Side of Heaven« ballern einfach fulminant aus den Boxen.

Five Finger Death Punch + Megadeth, So. 9. Februar19 Uhr, Schleyer-Halle, www.stuttgart-live.de