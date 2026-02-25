Fjørt: Gemeinschaft, Leidenschaft und pure Energie, 27.03.26

Nach einem ausgedehnten Konzertzyklus zu ihrem Album nichts aus dem Jahr 2022 und Tourneen durch Deutschland, Österreich, die Schweiz, die USA sowie Auftritten bei Rock am Ring, Open Flair, Hurricane/Southside u. v. m. war es seit Sommer 2025 still um Fjørt. Unter dem Banner »bé Fjørt« kündigt das Trio aus Aachen zwölf Konzerte im März an. Teilweise auf bekannten Bühnen, teils in neuen Locations mit Platz für noch mehr Fans. Fjørt-Konzerte sind seit jeher gemeinschaftliche Erlebnisse – intensiv, menschlich und verbindend. Hier kann jeder gesehen und gefühlt werden. Die Tour »bé Fjørt« zeigt eins klar: Es ist Zeit, alles zu geben und die Energie mit den Fans zu teilen.

Fjørt, Fr. 27. März, 20 Uhr, Im Wizemann, Stuttgart, www.stuttgart-live.de