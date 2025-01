Flammer Dance Band in Heilbronn

Flammer Dance Band, ein siebenköpfiges Ensemble aus Norwegen, ist auf die fesselnde Welt des psychedelischen Funks mit einer Anspielung auf die Funky-Ära der 1970er Jahre spezialisiert. Die in Oslo ansässige Flammer Dance Band lässt sich von den tropischen Rhythmen der 70er Jahre inspirieren und liefert brennenden, rohen psychedelischen Funk. Aufgenommen bei Lyskestrekk Records in Hausmania, fängt die Band ihre tanzbaren, organischen Grooves live mit allen sieben Mitgliedern im Studio ein und nehmen auf eine Reise in den Funk mit.

Do. 6. Februar, 21 Uhr, Mobilat, Heilbronn

www.klangvorhang.de