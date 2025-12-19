Florian Schroeder in Heilbronn (25.1.26)

Chaostage auf der ganzen Welt: Trump ist außer Rand und Band und in Deutschland wollen die 1990er-Jahre ihre Politiker zurück: Friedrich Merz ist da, wo er immer hinwollte. Er ist ganz der Alte, deshalb hat er mit dem alten Bundestag sein neues Sondervermögen durchgesetzt, das eigentlich Sonderschulden heißen müsste. Schroeder analysiert, kommentiert und parodiert. Von der großen Politik zu den kleinen Ereignissen. Zwölf Monate in zwei Stunden – schnell, lustig, böse und keine Sekunde langweilig. Und das Beste: Es wird nicht gesungen, nicht geschunkelt und Heizdecken gibt es auch keine.

So. 25. Januar, 19 Uhr, Harmonie, Heilbronn, www.brosentertainment.de