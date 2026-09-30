Florian Schroeder in Tübingen, 25.10.26

Florian Schroeder wagt sich an ein Thema, das in Zeiten von Krisen, Dauerempörung und Untergangsstimmung fast schon provokant wirkt: das Glück. In seinem Programm »Endlich glücklich« geht der Kabarettist der Frage nach, warum Zuversicht heute so schwerfällt und weshalb sie trotzdem möglich ist. Schroeder verbindet Humor mit gesellschaftlicher Beobachtung und persönlichen Gedanken. Statt sich im Netz gegenseitig anzuschreien, setzt er auf echte Begegnungen, ehrliche Gespräche und gemeinsames Lachen. Dabei geht es auch um Freundschaft und Zusammenhalt. Denn Glück, so Schroeders Botschaft, muss nicht auf bessere Zeiten warten.

Florian Schroeder, So. 25. Oktober, 19 Uhr, Sudhaus, Tübingen, www.sudhaus-tuebingen.de