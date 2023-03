Florian Schröder: Neustart in Ansbach

Florian Schröder fordert einen Neustart. Und zwar am besten sofort. Zu viel Hysterie, zu viel Empörung und die Welt ist in den letzten Monaten zu oft untergegangen und das Geschrei hat das Gespräch ersetzt. Der Autor und Kabarettist, bekannt aus Funk und Fernsehen, will auf den Reset-Knopf drücken und die eigene Festplatte im Kopf neu hochfahren, weil alle um ihn herum »Game over« rufen. In seinem neuen Programm beobachtet er gewohnt messerscharf die gesellschaftlichen Debatten und analysiert und hinterfragt diese.

Do. 27. April, 20 Uhr, Onoldiasaal, Ansbach,

www.ansbach.de