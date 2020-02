Florian Silbereisen lädt ein – Die Schunkel-Party im XXL-Format

Florian Silbereisen lädt ein

Schunkel-Party im XXL-Format

Florian Silbereisen lädt ein zum musikalischen Käptns-Dinner. Neben dem jüngsten Traumschiff-Steuermann stechen Marianne Rosenberg, Matthias Reim,Thomas Anders, Oli.P, Ross Antony, Giovanni Zarrella, Jürgen Drews, Die Draufgänger, Christin Stark, Sonia Liebing und die DDC Breakdancer in See, um eine Mega-Party zu feiern. »Das große Schlagerfest« ist die erfolgreiche Tournee zu den großen TV-Shows, die seit 25 Jahren ein Garant für unvergessliche Abende mitfantastischen Künstlern und spektakulären Bühnenshows sind. Präsentiert wird das Konzert-Erlebnis auf einer neuen, spektakulärenBühne, die die Besucher noch näher an die Stars bringt. Dabei heißt es aber nicht nur im großen Partybereich direkt vor der Bühne wieder »Mitsingen! Mitfeiern!«. Ein unvergesslicher Abend ist allen Schlagerfans bei dem schunkeligen Musik-Vergnügen garantiert. ame

Das große Schlagerfest mit Florian Silbereisen, Jürgen Drews, Marianne Rosenberg, Matthias Reim u.a., Samstag, 29. Februar, 19.30 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, feste.tv