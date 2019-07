Folk am Neckar 2019

× Erweitern Tir Nan Og

Sommer, Sonne, Folkmusik vom Feinsten – gibt es was Schöneres? Das Folk am Neckar Festival findet 2019 auf vielfachen Wunsch erneut zweitägig am 2. & 3. August statt.

Die Musik wird wieder einen abwechslungsreichen Bogen von traditionellen Tunes zu aktuellen Klängen spannen. Das vielfältige gastronomische Spektrum, das geistreiche Whiskyangebot, eine Campingmöglichkeit und natürlich unser fabulöses Publikum werden wieder für entspanntes Festivalfeeling sorgen.

2013 war die Geburtsstunde des ersten Folk am Neckar Festivals in Mosbach. Gleich das erste Festival war ein voller Erfolg und für alle Beteiligten ein großartiges, wunderbares Erlebnis! Die RNZ beispielsweise titelte in ihrem Nachbericht mit "Weltklasse zur Folk am Neckar Premiere". Das Folk am Neckar Festival hat sich in den Folgejahren fest im Veranstaltungskalender der Stadt Mosbach etabliert.

MORITZ verlost hier 1x3 Tickets für den Freitag!