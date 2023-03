Folk am Neckar Festival 2023

Das »Folk am Neckar Festival« bringt internationale Musiker der Folk-Szene in ihrer ganzen Bandbreite zusammen und vereint die Klänge von schottischen Dudelsäcken mit Country-Musik und New Alternative Folk. Auf zwei Bühnen wird ein abwechslungsreiches Programm geboten und bei lockerer Atmosphäre rund um den Burggraben gefeiert. Die mittelalterliche Kulisse bietet den perfekten Platz für ein Folk-Festival. Am Freitag wird um 19 Uhr von »Paddy Murphy« gestartet, der Celtic Folk Rock Band aus Irland. Es folgt die belgische Band »Old Salt«, die mit amerikanischen Folk-Klängen verzaubert. Mit Dudelsack und irischem Banjo sorgen danach die Musiker von »Heron Valley« für Stimmung. Am Samstag starten die Konzerte bereits Nachmittags mit dem Duo Janice Burns & Jon Doran, den »Cardinal Sins« aus Irland und vielen mehr. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Folk am Neckar, Fr. 4.- Sa. 5.- August,

im Burggraben in Mosbach-Neckarelz,

www.folk-am-neckar.de