Folk am Neckar in Mosbach (1. und 2.8.25)

Auch 2025 verspricht das Folk am Neckar wieder ein einzigartiges Festivalerlebnis! In Mosbach-Neckarelz bietet sich die Gelegenheit, eine vielfältige Mischung aus Folk-Musik und akustischen Melodien zu erleben. Das Programm von Folk am Neckar bietet eine beeindruckende Auswahl talentierter Künstlerinnen und Künstlern. Von traditionellen Klängen bis hin zu modernen Interpretationen von Punkrock und Country bietet das Festival ein abwechslungsreiches Programm. Mitreißende Musik und emotionale Texte kreieren eine einzigartige Atmosphäre und ein ganz besonderes Event. Zu diesem Anlass finden sich nationale und internationale Talente, die das Festival zu einer der besten Veranstaltungen für Folk und Folk-Rock machen. Folk am Neckar wurde vor zehn Jahren ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einem beliebten Festival für Folk-Musik entwickelt.

Fr. 1. und Sa. 2. August, Burggraben, Mosbach-Neckarelz, www.folk-am-neckar.de