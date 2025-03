Folk-Rocker Versengold begeistern bei der Nacht der Balladen am 26. März in Stuttgart

Versengold ist eine moderne Folk-Rockband und unterhält ihre Fans mit anspruchsvoller Lyrik, ausgefallenen Arrangements mit Einflüssen aus Irish Folk. Die »Nacht der Balladen«-Tour, die in den vergangenen Jahren für ihre emotionale Tiefe und Intimität bekannt wurde, legt den Fokus auf die sanfteren, lyrischen Seiten von Versengold. Im Kontrast zu den energiegeladenen Shows, die die Band in der Vergangenheit bot, erleben die Besucher bei dieser Tour eine tiefere, nachdenkliche Seite der Band. Diese spezielle Reihe von Konzerten konzentriert sich auf die poetischen Texte und emotionalen Melodien, die in der lauten Dynamik der regulären Shows oft zu kurz kommen. Die Tour hat sich seit ihrer Einführung vor sieben Jahren als ein Highlight im Repertoire der Band etabliert. Die besondere Atmosphäre der handverlesenen Konzerthallen wird durch die poetische Raffinesse von Sänger und Texter Malte Hoyer sowie die einfühlsamen, ausgefallenen musikalischen Arrangements der Folk-Rocker verstärkt. In der »Nacht der Balladen« kommen diese Elemente besonders zur Geltung, unterstützt durch die erweiterte Besetzung, die ein Streichquartett, eine Gastsängerin und Percussions umfasst. Diese zusätzlichen musikalischen Dimensionen verleihen den Darbietungen eine neue Tiefe und Dynamik und schaffen ein unvergleichliches Konzerterlebnis. Die Verbindung zwischen Versengold und ihrem Publikum ist das Herzstück der »Nacht der Balladen«. Die Band begeistert ein breit gefächertes Publikum, das die einfühlsamen Texte und melodischen Kompositionen zu schätzen weiß. Die Tour spricht Menschen aller Altersgruppen und Musikgeschmäcker an, die sich auf einen Abend voller emotionaler und berührender Momente freuen können. Versengold hat sich als Meister darin erwiesen, genre- und altersübergreifende Begeisterung zu entfachen.

Nacht der Balladen 2025, Mi. 26. März, 20 Uhr, Stadthalle Reutlingen, www.c2concerts.de