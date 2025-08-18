Fontaines D.C.: Der Killesberg wie zum Post-Punk-Olymp, 20.08.25

Das vergangene Jahr hätte für Fontaines D.C. kaum besser laufen können – nach der Veröffentlichung ihres neuesten Albums »Romance« spielten sie im Sommer auf legendären Festivalbühnen vor zehntausenden Fans. Dabei begann alles erst vor fünf Jahren: Die fünf Bandmitglieder lernten sich an der Musikuniversität in Dublin kennen, und schon bald entstanden die ersten eigenen Songs. 2019 wurde ihr Debütalbum »Dogrel« veröffentlicht. Sechs Jahre später markiert Romance nun den endgültigen Aufstieg auf die großen Bühnen dieser Welt. Die neuen Songs spiegeln das Selbstbewusstsein einer Band wider, die ihren Status als globale Rockstars voll auskostet – natürlich immer mit einem gewissen Augenzwinkern. Wer die derzeit wohl aufregendste Post-Punk-Band live erleben möchte, kann sich auf ihren Auftritt auf dem Killesberg freuen.

Fontaines D.C., Mi. 20. August, 19 Uhr, Freilichtbühne Killesberg, Stuttgart, vaddi-concerts.de