Fools Garden/ The Melting X in Erligheim

Die Open Air Saison wird in Erligheim gestartet und das Kulturprojekt »Das Bricklebrit« hat es geschafft dafür Fools Garden und Melting X an Land zu ziehen. Am 1. Tag des Erligheimer Open Air werden Peter Freudenthaler und Volker Hinkel auf heimischer Bühne nicht nur ihren Lemon Tree besingen, sondern auch mit neuen Songs begeistern. Davor wird die siebenköpfige Band »The Melting X« dem Publikum mit Classic Rock einheizen. Das Repertoire der Cover-Rock-Band umfasst von Deep Purple über Bon Jovi bis zu Led Zeppelin alles was das Herz begehrt.

Erligheimer Open Air, Sa 29. April, 16 Uhr, Festwiese am Sportgelände, Erligheim.