Forever Queen in Heilbronn (14.3.26)

Nach dem Erfolg der letzten Tourneen rockt das hochkarätige Ensemble Queen Alive erneut die Hallen – mit Spielfreude, Charisma und musikalischer Präzision. Ein besonderes Highlight ist das ergreifende Duett »Barcelona«, performt von einer gefeierten Sopranistin und dem charismatischen Leadsänger Francesco Montori – eine Hommage an Montserrat Caballé und Freddie Mercury, die direkt ins Herz geht. So entsteht ein Abend, der die goldene Ära der Rockmusik aufleben lässt und zugleich modern, frisch und mitreißend wirkt. Forever Queen ist mehr als ein Tribute: Es ist eine liebevolle Verbeugung vor der innovativen, kreativen und brillanten Musikgeschichte von Queen.

Sa. 14. März, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn

www.resetproductions.de