»Formidabel« im Theaterschiff Heilbronn

Jakob hat eine Wohnung, ein gesichertes Einkommen und nichts zu klagen. Und er hat einen Account in »formidabl«, der Plattform der endlosen Möglichkeiten. Hier ist er vernetzt, schlagfertig, charmant und begehrt. Und täglich online. Jakobs Schwester Nadine hat mit dem pflegebedürftigen Vater alle Hände voll zu tun und braucht Jakob mehr denn je. Aber »formidabl« bietet Ablenkung, Ausflucht und verlockende Euphorie. So lange, bis die Realität Jakob mit derartiger Wucht um die Ohren fliegt, dass kein Entkommen mehr möglich ist. Aber kommt die Erkenntnis noch rechtzeitig? Fabian Eglis neues Solomusical zeigt eindringlich unsere tägliche Wirklichkeit.

bis 14. Februar 2026, Theaterschiff Heilbronn, theaterschiff-heilbronn.com