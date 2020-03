Fortland Festival am 19. und 20.6. in Schwäbisch Hall

Am 19. und 20. Juni 2020 findet erstmals das Fortland Festival auf dem Gelände der Arena Hohenlohe statt. Mit 10.000 erwarteten Besuchern pro Tag wird es zu einem der größten Festivals für elektronische Musik in Süddeutschland. Bereits in den letzten beiden Jahren war das Event »Dolan Beats Festival« ausverkauft. In 2020 geht die Reise nun ins Fort und die Festival-Story wird weiter erzählt.

Auf dem Fortland Festival sind alle Genres der elektronischen Musik präsent. Auf zwei Open Air Bühnen sowie zwei weitere Indoor-Floors werden über 50 Stunden Musik gespielt. Auf der Mainstage spielen viele außergewöhnliche Künstler. Headliner ist Technolegende H.P. Baxxter. Der charismatische Frontman und Kopf der Band Scooter wird als der bekannteste Technokünstler in Deutschland bezeichnet. Ebenfalls mit dabei ist Wankelmut. Der Berliner zählt zu den populärsten und renommiertesten Vertretern elektronischer Musik »made in Germany«.Auch Le Shuuk ist mit von der Partie, er ist auf den größten Bühnen weltweit zuhause und spielt auf Festivals wie dem Tomorrowland in Belgien, Ultra Europe in Kroatien oder beim BigCityBeats World Club Dome in Frankfurt. Ebenfalls zum Line-Up gehören Felix Kröcher, Jerome, Mausio, Moestwanted, Ostblockschlampen und viele mehr. Außerdem gibt es einen DJ Contest, der talentierten Nachwuchskünstlern die Chance bietet, das Opening Set auf der Mainstage zu spielen.

Zudem gibt es ein vielfältiges Rahmenprogramm. Innerhalb des Geländes entsteht ein Street Food Festival, bei dem über 10 Foodtrucks eine Auswahl an kulinarischer Vielfalt bieten. Das Festivalerlebnis wird nachhaltig gestaltet und Plastikmüll wird vermieden. So wurde von Seiten des Veranstalters ein Verbot von Einwegplastik an allen Ständen ausgesprochen. An allen Bars werden Mehrwegbecher, Bio-Shotbecher sowie Bio-Strohhalme aus kompostierbarer Maisstärke verwendet.

Fortland Festival, Fr. 19. und Sa. 20. Juni, Arena Hohenlohe Ilshofen, www.fortlandfestival.de