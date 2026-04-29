Francis Baffoe & Sarah Rieker, 14.06.26

Francis Baffoe und Sarah Rieker präsentieren eine musikalische Reise in die vielfältige Welt traditioneller afrikanischer Lieder und Tänze. Zu hören sind harmonische Gesänge, groovige Rhythmen und unterschiedliche afrikanische Sprachen, die ein lebendiges Klangbild entstehen lassen. Francis Baffoe ist Sänger und Chorleiter des in Ghana landesweit bekannten »Akoo Show Choir« und begeistert mit seiner herzlichen Art sowie ausgeprägtem Rhythmus- und Stimmgefühl. Sarah Rieker arbeitet als Chorleiterin, Gesangs-Coach und TaKeTiNa-Rhythmuspädagogin und unterstützt Menschen dabei, ihre Stimme zu entfalten und einen Zugang zum rhythmischen Urgefühl zu finden.

Francis Baffoe & Sarah Rieker, So. 14. Juni, 11 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com