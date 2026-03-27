Frankenfestspiele: Theater. Himmel. Gänsehaut

Die Frankenfestspiele in Röttingen begeistern das Publikum von Mai bis August 2026 mit professionellem Freilichttheater. Ein Höhepunkt ist die Revue-Operette »Frau Luna« mit schwungvoller Musik, fantasievollen Choreografien und viel Humor. Fans von Krimikomödie oder Musical kommen bei »Mord im Orientexpress« oder »Non(n)sens« auf ihre ­Kosten. Das Kindermusical »Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete« nimmt Jung und Alt mit auf ein turbulentes Abenteuer. Das Junge Theater der Frankenfestspiele bezaubert seit zehn Jahren mit Aufführungen von Kindern und Jugendlichen für Kinder und Jugendliche. Die diesjährige Spielzeit beginnt am 5. Mai mit »Robin Hood junior – Das Abenteuermusical«, am 7. Juni findet die Festspiel-Matinee statt.

Infos und Tickets: www.frankenfestspiele.de