Franz Mayer Experience, 25.04.26

Die Franz Mayer Experience steht für Schwoba Rock und bringt vermeintliche Welthits zurück ins schwäbische Original. Das Quintett widmet sich der Rettung der »ursprünglich schwäbischen« Popgeschichte. Der Mythos: Zahlreiche internationale Hits seien einst aus schwäbischen Songs hervorgegangen und später von englischsprachigen Künstlern adaptiert worden. Klassiker wie »Rebel Yell«, »Locomotive Breath« oder »Baker Street« erscheinen so in neuem Licht – als vermeintliche Übersetzungen schwäbischer Originale. Aus »Mein Vaddr war n harda Hond« wird etwa »Papa Was a Rolling Stone«. Die Franz Mayer Experience bringt die Songs zurück zu ihren »Wurzeln«.

Franz Mayer Experience, Sa. 25. April, 21 Uhr, die halle, Reichenbach, diehalle.de