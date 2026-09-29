Franz Mayer Experience in Geislingen, 10.10.26

Alex Köberlein hat eine neue Band und eine Mission: Welthits sollen endlich wieder in ihrem vermeintlichen schwäbischen Original erklingen. Denn, so die augenzwinkernde Theorie des Ensembles, es wurden zahlreiche Klassiker der Popgeschichte einst von schwäbischen Vorlagen abgekupfert und von amerikanischen und britischen Soldaten in die Welt getragen. Was später als lässige englische Poplyrik gefeiert wurde, sei in Wahrheit nur eine misslungene Übersetzung schwäbischer Originale. Mit viel Humor werden deshalb vermeintliche Übersetzungsfehler korrigiert und bekannte Hits zurück in ihre »Heimatsprache« gebracht.

Franz Mayer Experience, Sa. 10. Oktober, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com