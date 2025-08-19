FRANZI in Heilbronn (28.8.25)

Die Veranstaltungsreihe „Kultur am Fluss“ - präsentiert von der Kreissparkasse Heilbronn sorgt für gute Laune und Sommerfeeling auf dem ehemaligen BUGA-Gelände. Immer mittwochs präsentieren sich bekannte Comedians auf der Fährlebühne. Und donnerstags sorgen regionale Künstler mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für beste Unterhaltung. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt.

Mal laut und standfest im Rhythmus des Lebens, mal nach innen blickend, in ihrer eigenen Welt schwelgend. Die Künstlerin FRANZI kennt diese beiden Gegensätze und lässt sie deutlich in ihre Musik und Stimme einfließen. Engelsgleiche, zarte Töne treffen auf soulige und kraftvolle Nuancen, ganz nach Gefühlslage und musikalischer Energie.

Die Stuttgarter Pop- und Soul-Künstlerin zeigt in ihrer Performance eine mitreißende emotionale Tiefe. Dies bleibt nicht unerkannt: FRANZI durfte bereits für etablierte Künstler und Künstlerinnen wie „The Cat Empire“ oder dem deutschsprachigen Künstler „Joris“ Support spielen und großartige Projekte mit z.B. dem SWR oder Sofar Sounds realisieren.

Ihre kürzlich veröffentlichte EP „Loveshapes“ vereint verträumte Sounds mit melancholischen Harmonien, RnB-Grooves, die zum Tanzen anregen, und Songtexten, die auffordern, die eigene Gefühlswelt zu akzeptieren. Dies überträgt sich auch durch ihre einzigartige Performance, die nach kurzer Zeit eine besondere Nähe zwischen ihr und dem Publikum entstehen lässt und lange nachklingt.

Do. 28. August, 18:30 Uhr, Fährlebühne, Heilbronn