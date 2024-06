Französisch-amerikanischer Jazz aus Brooklyn in Stuttgart

Tatiana Eva-Marie ist eine Bandleaderin, Sängerin und Schauspielerin aus Brooklyn. Am bekanntesten ist sie für ihre Arbeit als Leiterin der Avalon Jazz Band. Tatiana Eva-Maries Gesang ist stets von ihrem eigenen französischen und Roma-Erbe inspiriert; eine Liebe zur Pariser Kunstszene der 1920er bis 1960er Jahre; eine Leidenschaft für Zigeunermusik und eine tiefe Verbindung zum Great American Songbook. Durch das Okular dieses musikalischen Kaleidoskops erkundet sie die Musik von Django Reinhardt, Sidney Bechet, Cole Porter und anderen Komponisten, die an den Ursprüngen des französischen Jazz standen und fügt ihre eigenen Originaltexte und Arrangements hinzu. Mit ihrem neuen Album »Djangology« im Gepäck weiß sie mit starken Vocals zu überzeugen, die sie auch bei ihrem Oper-Debüt als Librettistin in der Schweiz im April unter Beweis stellen konnte.

Tatiana Eva-Marie, Mi. 12. Juni, 20.30 Uhr, Bix Jazzclub, Stuttgart, www.bix-stuttgart.de