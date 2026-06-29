Frau Lehmann, 18.07.26

Frau Lehmann ist ein Quartett aus Leipzig, das sich musikalisch zwischen Literatur, Indie und Pop bewegt. Im Zentrum stehen die Texte und der Vortrag von Fiona Lehmann, die den Songs ihre prägende Stimme geben. Die Musik wirkt dabei wie ein Bruch mit der Bühne: Sie führt aus einer fast theatralen Erzählwelt direkt in die Realität der Stadt, an Orte voller Sehnsucht, Einsamkeit und Beobachtung. Vergleiche zu anderen Künstlern drängen sich zwar auf, greifen aber zu kurz. Statt klarer Referenzen entsteht in ihrer Musik ein eigenständiger Stil, der literarische und musikalische Einflüsse miteinander verbindet und sich gängigen Schubladen entzieht.

Frau Lehmann, Sa. 18. Juli, 20 Uhr, Kulturzentrum Dieselstrasse, Esslingen, www.dieselstrasse.de