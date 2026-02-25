Freche Comedy von Doris Reichenauer, 20.03.26

Doris Reichenauer, bekannt aus dem Kabarett-Duo Dui do on de Sell, präsentiert an diesem Abend Alltagsgeschichten so authentisch und frech, dass das Publikum lacht, bis die Tränen fließen. Von kleinen Missgeschicken bis zu großen Lebensmomenten nimmt sie alles aufs Korn. Mit schonungsloser Ehrlichkeit blickt sie auf den Alltag und erzählt Geschichten, die so echt wirken, als habe sie ins heimliche Tagebuch jedes Zuschauers geschaut. Nach der Lebensmitte bleibt Raum für Reflexion, Humor und die Vorfreude auf kommende Abenteuer. Doris zeigt, dass das Leben noch lange nicht vorbei ist, und bringt das Publikum dazu, über sich zu lachen.

Doris Reichenauer, Fr. 20. März, 20 Uhr, Stadthalle Aalen, c2concerts.de