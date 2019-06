Freilichtspiele Neuenstadt – Das Sommertheater

Für Fritz beginnt der Ernst des Lebens: Die erste eigene Uhr, der erste Schnaps. Alle sind gekommen, es wird getrunken, gegessen und auch der obligatorische Spaziergang darf nicht fehlen. Die Emotionen kochen, dass Stimmungsbarometer steigt. Dabei wird gerne frei raus und keinesfalls zimperlich kommentiert. Und Fritz? Er sitzt dazwischen und ist zum schweigen verurteilt, er, dem man immer wieder »übers Maul fährt«.

Ein Bild, das mancher, der seine Konfirmationen gefeiert hat kennt. Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen, alle kommen zum Feiern und Debattieren ins Restaurant oder, »ach, du Schreck«, in die heimische Stube. Dabei geht es immer um die selben Themen wie Umweltschutz oder Politik. Immer noch werden – trotz digitaler Kommunikation – auch heute noch alles wichtigen Themen im Familienkreis angesprochen. Das menschliche Miteinander habe sich nicht geändert, es sei einfach ein zeitloses Stück, bekundet der Regisseur Eberhard Birn. Dies belegen auch die Zahlen:

Bereits über 700 Mal wurde das Stück seit der Uraufführung präsentiert; damit gehört es zu einem der meist gespielten überhaupt. Ein Stück mit hohen Ansprüchen für die Freilichtspiele. Angefangen bei der akzentreichen, schwäbischen Sprache bis hin zu den teils detailreichen Requisiten wie Geschirr. Erschwert wurden die Probezeiten durch schlechtes Wetter und notwendige Umbaumaßnahmen. Trotzdem ist es den Amateur-Schauspielern wieder gelungen, nach 48 Proben, verteilt auf drei Termine pro Woche, ein eindrucksvolles Stück auf die Beine zu stellen. Hilfe bekommen die Darsteller von fest Angestellten Mitarbeitern wie Regisseur oder Kostümbildnerin, ohne die eine solche Veranstaltung in diesem Rahmen nicht stemmbar wäre.

Auch müssen die Vorführrechte für jedes Stück jährlich neu erworben werden - ebenfalls eine teure Angelegenheit. Umso erfreulicher ist es, wenn diese schließlich vorliegen. »Wir sind froh, dass wir die Rechte dafür bekommen haben«, betont Andreas Großkopf, Mitglied des Vorstands. Gerade in einer Zeit, in der die Nachfrage nach Amateurtheater steigt, und die Mitbewerber im Umkreis nicht untätig sind. In diesem Bezug vertrauen die Freilichtspiele auf ihre treuen Besucher und die gleichbleibend hohe Qualität ihrer Stücke. Auch die Stadt steht hinter den Freilichtspielen und unterstützt den Verein mit Bauhofleistungen und Zuschüssen. Nur dank des großen Engagements, der meist ehrenamtlichen Helfer und der Tatsache, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen, kann ein solches Event auf die Beine gestellt werden, erklärt Herr Großkopf.

Bemerkenswert ist auch die Vorbereitungszeit, die nötig ist, um ein solches Event auf die Beine zu stellen. Bereits zwei Jahre vor der Premiere berät der Stückausschuss über die kommende Projekte, circa 15. Monate vor der Aufführung wird in einer Versammlung festgelegt, wer in welcher Form mitwirkt. Neben den Darstellern gibt es auch andere, elementare Stellen wie Bühnenbildner, Garderobe oder Verkehrsdienst, um dem Besucher einen unterhaltsamen Abend bieten zu können.

Schon jetzt sind die Veranstalter optimistisch. Der Vorverkauf laufe gut, gerade dem schönen Wetter der letzten Tage sei es zu verdanken, dass etwas mehr Karten über die Theke gingen. Schon jetzt sind die beliebten Sonntagnachmittags-Veranstaltungen fast ausverkauft, trotzdem seien aber fast immer noch Plätze frei, sagt Michael Krämer, ebenfalls Mitglied des Vorstandes. Jeder der das Stück gerne sehen möchte, sollte die Gelegenheit dafür haben. Am Platz solle es dabei nicht scheitern, »bisher konnten wir noch jeden noch unterbringen«, ergänzt Herr Krämer zuversichtlich.

Karten für die einzelnen Vorstellungen können direkt bei den Freilichtspielen Neuenstadt, dem Reisebüro Böhm und in Stefans Kaufhaus erworben werden. Für die ganz Spontanen gibt es wieder eine Abendkasse. Von dort aus gelangen die Besucher, auch barrierefrei, zur neu gestalteten Freilichtbühne. Das dortige Blätterdach bietet an heißen Sommertagen ein schattiges Plätzchen und bei leichtem Regen Schutz vor der Nässe. So können sich die Besucher auch in diesem Jahr über ein humorvolles Stück aus »dem Ländle« freuen.

Spielzeit: 14. Juni bis 28. Juli, Ort: Freilichtspiele Neuenstadt, Lindenstr. 4, 74196 Neuenstadt a. K., Tel. 07139-7187 Weitere Infos: www.freilichtspiele-neuenstadt.de