Freilichtspiele Neuenstadt: Das Sommertheater

Die Freilichtspiele Neuenstadt führen seit 1958 in jedem Sommer Theaterstücke auf der Freilichtbühne im Schlossgraben auf. Im Winter werden regelmäßig Stücke im Kleinen Lindentheater, der Zimmerbühne im Vereinsheim der Freilichtspiele, aufgeführt. Außerdem gibt es noch die Junge Kammerbühne im Mehrzweckgebäude des Vereins, die als Studiobühne von der Kinder- und Jugendgruppe zu Aufführungen, z.T. mit experiementellem Charakter genutzt wird. Darüber hinaus veranstalten die Freilichtspiele das ganze Jahr über jede Menge weiterer Events, wie z.B. Gastspiele, Feste, Shows, usw. Die jüngsten Mitglieder werden in der Kindergruppe an das Theaterleben herangeführt. In der Jugendgruppe wird die Theaterausbildung fortgeführt.

Freilichtspiele Neuenstadt, Lindenstraße 4, 74196 Neuenstadt

»8 Frauen« Fr. 7. Juni bis Sa. 20. Juli

»Pippi Langstrumpf« So. 23. Juni bis So. 21. Juli

www.freilichtspiele-neuenstadt.de