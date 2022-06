Freilichtspiele Schloss Stetten, 14. & 15.07.22

Bei den Burgfestspielen auf Schloß Stetten gibt es in diesem Jahr wieder ein hochkarätiges Programm. Bei der Musical Night am 14. Juli und dem Mundart-Gipfel am 15. Juli mit sechs Mundart-Bands kommen alle auf ihre Kosten.

Wie in der Vergangenheit findet traditionell die »Musical Night« im 600 Sitzplätze fassenden Burggraben auf Schloß Stetten statt. Am Donnerstag, 14. Juli, gastiert ab 20.00 Uhr ein internationales Starensemble, welches von der Axel Törber Band begleitet wird.

Unter der Regie der Hauptdarstellerin aus »Das Phantom der Oper«, dem Musical-Star Colby Thomas aus New York, werden bekannte Darsteller ein gekonnt zusammengestelltes Programm präsentieren. Hoch aktuell wird im Programm z.B. ein Ausschnitt aus Elton Johns Musical »Billy Elliot« geboten. Auch die Musicals auf deutschen Bühnen wie »Tarzan«, »Wicked – die Hexen von Oz«, »Der Schuh des Manitu«, »Dirty Dancing« und das neu komponierte Liebesduett aus »Starlight Express« werden nicht fehlen. Bewährte Erfolge wie »Ich war noch niemals in New York«, »Der König der Löwen«, »Mamma Mia«, »Elisabeth«, »We will rock you« sowie die Klassiker »Phantom der Oper«, »Evita«, »Cats« und »Cabaret« stehen auf dem Programm. Mittlerweile hat diese Show in weit über tausend Aufführungen Publikum und Kritiker zu wahren Begeisterungsstürmen hingerissen.

Weiter geht es am Freitag, dem 15. Juli, um 19.00 Uhr mit dem fünften Hohenloher Mundartgipfel. Mit zwei Jahren Verspätung kann er nun endlich doch noch stattfinden.

Ja, es gibt sie noch alle, die Verfechter der Hohenloher MundArt. Namentlich »Annâweech« (hat die Frauenquote eingeführt), »Ernst und Ernst« (alles andere als ernst zu nehmen), »Johkurt und Paulaner« (die erdigen Mundartbarden aus dem mittleren Jagsttal) »Iwwêrzwerch« (der Name ist Programm), »Kurt Klawitter und die Mouschdpiloten« (auf der Landwehr gibt’s nun mal keinen Wein) und »Werner Pikulski«, dem Hohenloher Urgestein aus Oonzâ.

Alle sechs Gruppierungen verbindet die Liebe zu ihrer Hohenloher Heimat und dem einzigartigen, äußerst vielseitigen Hohenloher Dialekt. Mit viel Wortwitz und Situationskomik streicheln sie die Seelen aller Hohenloher und auch »Reingeschmeckte« können den Hohenloher Spirit spüren. Und auch das Zwerchfell der Besucher wird unter Garantie am Tag darauf, unvermeidbar, von einem kräftigen Lach-Muskelkater heimgesucht werden.

Der erste Gipfel fand 2016 relativ spontan in Brettheim statt. Dieser erfreute sich so großer Beliebtheit, so Organisator Frank Winkler, dass man beschloss das Ganze in Forchtenberg auf der Ruine zu wiederholen. Die Freude und die Freundschaft – nein sie sehen sich nicht als Konkurrenten – beflügelte die Akteure, den Gipfel als feste Größe im Hohenloher Kulturgeschehen zu etablieren. Nach Niederstetten und Wackershofen ist nun der Theatergraben auf Schloß Stetten an der Reihe.

Das Publikum erwartet ein bunter, kurzweiliger, teils launiger teils fröhlicher Abend über die ganze Bandbreite der Hohenloher Eigenarten und Schlitzöhrigkeiten. Geist und Seele sind somit versorgt. Aber auch der Körper, das Wichtigste, darf nicht zu kurz kommen: Es gibt auch was zum Vespern und zu Trinken. Und wem das alles noch nicht reicht, der kann sich die »Vereinigten Hohenloher Schlitzohren«, in Form einer gemeinschaftlich produzierten CD namens »Schlitzohrenland« ins eigene Wohnzimmer mitnehmen.

Ermäßigungen für Schüler, Studenten und Gruppen, Rolli-Plätze sind vorhanden. Aufgrund der Pandemielage konnten im Winter keine Proben für das im Burggraben von Schloß Stetten geplante Amateurtheaterstück »Der Justizmord von Hall« stattfinden.

Künzelsauer Burgfestspiele Schloß Stetten, Do 14. & Fr 15. Juli, Burggraben Freilichtbühne Schloss Stetten, Burgallee 6, 74653 Künzelsau-Schloß Stetten, Tickets bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter Tel. 07940-2442 und www.festspiele-stetten.de