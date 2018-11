Freilichtspiele Schwäbisch Hall: Karten fürs Winterprogramm 2018/19 und Sommerprogramm 2019 ab Samstag erhältlich

× 1 von 2 Erweitern Foto: Jürgen Weller Globe Theater SH Innenansicht der Baustelle des Neuen Globes vom oberen Zuschauerbalkon auf die dreistöckige Bühne. 2019 werden hier Shakespeares "Was ihr wollt", die musikalische Komödie "Ewig Jung", das Kinderstück "Der Zauberer von Oz" sowie mehrere Gastspiele zu erleben sein. × 2 von 2 Erweitern Foto: Jürgen Weller Globe Theater SH Noch laufen die Bauarbeiten im Neuen Globe. Im März 2019 wird es mit einem großen Eröffnungswochenende inklusive Eröffnungsgala und -Matinée sowie der Premiere von Shakespeares "Was ihr wollt" eröffnet. Prev Next

Genau einen Monat vor Weihnachten beginnt der Vorverkauf der Freilichtspiele Schwäbisch Hall für alle Produktionen im Winter 2018/19 und im Theatersommer 2019. Besonderes Highlight im Jahr 2019 ist die Eröffnung des Neuen Globes, des neuen Freilichttheaterbaus, der den Festspielen neben der Großen Treppe vor St. Michael ab März 2019 als zweite Spielstätte dienen wird. Karten für alle Stücke sind ab Samstag, 24. November, 10 Uhr auf www.freilichtspiele-hall.de sowie in der Tourist Information Schwäbisch Hall, Hafenmarkt 3 und unter 0791/751-600 erhältlich. Zum Vorverkaufsbeginn sind Intendant Christian Doll und sein Team am Samstag mit einem Stand im Haller Kocherquartier vertreten, wo sie bei Glühwein und Weihnachtsplätzchen gerne über die neue Saison informieren.

Als Ouvertüre für die Eröffnung des Neuen Globes finden ab Dezember zahlreiche kleine Veranstaltungen mit Freilichtspiele-Ensemblemitgliedern an Spielstätten rund um den neuen Theaterbau statt. Dazu zählen das Kinderstück „Abenteuer im Kühlschrank“ für Kinder ab 3 Jahren, die musikalischen Abende „In deinen Schuhen stehen“ und „Two Girls and a Boy“ und die Lesung „Über die Liebe“. Das große Eröffnungswochenende des Neuen Globes, mit einer Eröffnungsgala und -Matinée, der Premiere von William Shakespeares Liebeskomödie „Was ihr wollt“ und einem Tag der offenen Tür ist dann vom 29. bis 31. März zu erleben. „Wir bauen ein Theater, das es so kein zweites Mal auf der Welt gibt: ein Freilicht-Rundtheater mit einer außergewöhnlichen Architektur, das auch im Regen und im Winter bespielt werden kann und bei dem alle 370 Zuschauer ganz nah am Geschehen dran sind“, freut sich Christian Doll auf die Einweihung des neuen Theaters. „Ich kann es kaum erwarten, dass dort zum ersten Mal vor Publikum gespielt wird – und meinem ganzen Ensemble geht es genauso!“

× Erweitern Foto: Gela Megrelidze Christian Doll - Intendant Freilichtspiele-Intendant Christian Doll übernimmt die Regie bei "Was ihr wollt", der Eröffnungsinzenierung des Neuen Globes, sowie beim "Jedermann" auf der Großen Treppe.

Am 22. Juni 2019 beginnt dann mit Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ der Theatersommer auf der Großen Treppe vor St. Michael, der spektakulären Hauptspielstätte der Freilichtspiele Schwäbisch Hall. Für die große musikalische Neuproduktion, „Elton John und Tim Rice’s AIDA“, verwandelt sich die Große Treppe ins alte Ägypten. Im Neuen Globe sind im Sommer neben „Was ihr wollt“ auch die musikalische Komödie „Ewig Jung“, das Kinder- und Familienstück „Der Zauberer von Oz“, das Jugendstück „Lost & Found“ und der Marlene-Dietrich-Abend „Mythos Marlene“ zu erleben. Im Festspiel-Programm stehen außerdem gleich drei Produktionen aus der erfolgreichen Spielzeit 2018: Die musikalische Revue „In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er“ und die Komödie „Don Camillo und Peppone“ auf der Großen Treppe sowie der Theaterspaziergang „Williams weite Welt“ rund ums Neue Globe und in der Haller Altstadt.

Winterprogramm 2018/19

Abenteuer im Kühlschrank

Kinder- und Familienstück (ab 3 Jahren)

Theatersaal im Alten Schlachthaus

So, 16.12.2018, 15 Uhr; Mo., 17.12.2018, 10 Uhr; Di., 18.12.2018, 10 Uhr

In deinen Schuhen stehen

Liederabend

Adolf-Würth-Saal in der Kunsthalle Würth

Do., 24.1.2019, 19:30 Uhr

Two Girls and a Boy

Ein musikalisch-komischer Sixties-Abend, in Kooperation mit dem Anlagencafé

Anlagencafé

Fr., 15.2.2019, 19:30 Uhr

Über die Liebe

Lesung mit Thomas Klenk

Einrichtungshaus Gräter

Fr., 8.3.2019, 19:30 Uhr

Führungen durchs Neue Globe

Neues Globe

23.1., 6.2., 20.2., 6.3.2019, jeweils 17 Uhr

Shakespeare lesen

Öffentliche Leseproben, in Kooperation mit der Volkshochschule Schwäbisch Hall

Treffpunkt: Haalhalle

Mo., 25.2., Mo., 4.3.2019, jeweils 19 Uhr

„Die ganze Welt ist Bühne“

Neues Globe

Eröffnungsgala: Fr., 29.3.2019, 19 Uhr

Matinée: So., 31.3.2019, 11 Uhr

Große Treppe

Jedermann

Schauspiel von Hugo von Hofmannsthal

Öffentliche Generalprobe: 21. Juni, 20:30 Uhr

Premiere am 22. Juni, 20:30 Uhr

Weitere Vorstellungen: 23., 27.-30. Juni, 3.-6. Juli, 8.-11. August, jeweils 20:30 Uhr

Elton John und Tim Rice’s AIDA

× Erweitern Foto: Jürgen Weller Theater SH Elton John Nach dem Publikumserfolg des Musicals "Saturday Night Fever" (Foto) im vergangenen Sommer, ist "Elton John und Tim Rice's AIDA" 2019 die große Musiktheaterneuproduktion auf der Großen Treppe vor St. Michael.

Musik von Elton John, Gesangstexte von Tim Rice

Buch von Linda Woolverton und Robert Falls & David Henry Hwang

Deutsch von Michael Kunze

Öffentliche Generalprobe: 12. Juli, 20:30 Uhr

Premiere am 13. Juli, 20:30 Uhr

14., 16.-21., 23.-28., 30., 31. Juli, 1.-4., 6., 7. August, jeweils 20:30 Uhr

In der Bar zum Krokodil – Ab in die wilden 20er

× Erweitern Foto: Jürgen Weller Theater SH Bar zum Krokodil Erneut im Programm auf der Großen Treppe vor St. Michael: Die musikalische Revue "In der Bar zum Krokodil - Ab in die wilden 20er".

Musikalische Revue von Heiko Lippmann und Christian Doll

Wiederaufnahme-Premiere am 15. August, 20:30 Uhr

16.-18., 20.-23. August, jeweils 20:30 Uhr

Don Camillo und Peppone

Komödie von Gerold Theobalt nach Giovannino Guareschi

Wiederaufnahme-Premiere am 27. August, 20:30 Uhr

28.-31. August, 20:30 Uhr

Neues Globe

Was ihr wollt

Komödie von William Shakespeare

Premiere am 30. März, 20 Uhr

31. März, 3.-6. April, 18.-20., 25.-28. Juli, 13.-18., 20.-22. August, jeweils 20 Uhr

Ewig Jung

Musikalische Komödie von Erik Gedeon

Öffentliche Generalprobe: 20. Juni, 20 Uhr

Premiere am 21. Juni, 20 Uhr

22., 23., 26., 27., 29., 30. Juni, 4., 6., 7., 30., 31. Juli, 1.-3., 7.-11. August, jeweils 20 Uhr

5. Juli, 21 Uhr

3. August, 15 Uhr

Der Zauberer von Oz

Kinder- und Familienstück nach dem Roman von Frank L. Baum

Premiere am 25. Mai, 15 Uhr

27., 28. Mai, 2.-4., 9.-12., 16., 17., 23.-25. Juli, jeweils 10 Uhr

13., 21. Juli, 4., 6., 28., 29. August, jeweils 15 Uhr

Theaterspaziergang „Williams weite Welt“

Mit William Shakespeare rund ums Neue Globe

Wiederaufnahme-Premiere am 10. Juli, 20 Uhr

11., 12., 15., 16., 21., 23., 24. Juli, jeweils 20 Uhr

Lost & Found

Theaterperformance von TOBOSO für Zuschauer von 10-99

Vorstellungen am 5.& 6. Juni, jeweils 20 Uhr, 6. Juni, 10 Uhr

Mythos Marlene

Musikalischer Abend mit Kerstin Marie Mäkelburg

Vorstellungen am 30. & 31. August, jeweils 20 Uhr