Freiluftkonzerte auf dem Ludwigsburger Marktplatz

Im Rahmen der Schlossfestspiele finden dieses Jahr, mittlerweile schon zum dritten Mal, wieder Freiluft-Konzerte auf dem Ludwigsburger Marktplatz statt. Vor der barocken Kulisse, die an italienisches Flair erinnert, kommen immer Freitags Künstler aus den verschiedensten Genres auf den Marktplatz und bieten Open Air Musik auf dem höchsten Niveau. Den Auftakt macht am 11. Mai die »Dabtke Community« die im wahrsten Sinne des Wortes »aus der Reihe tanzt«. Der Choreograf Medhat Aldaabal und der Perkussionist Ali Hasan zeigen Dabke, einem traditionellen Kreistanz aus dem östlichen Mittelmeerraum, und laden alle Besucher ein mitzumachen. An den folgenden Freitagen findet man von Interpreten klassischer Musik über Soul- Sänger bis hin zu lateinamerikanischen Klängen und Jazz aus dem Alphorn eine bunte Mischung auf dem Marktplatz.

Ludwigsburger Freiluftkonzerte, immer freitags vom 5. Mai bis zum 22. Juli, 18 Uhr, Ludwigsburger Marktplatz