Friedemann Weise, 20.09.25

Gott schuf den Menschen und der Mensch schuf Content. Was eben noch ein Foto war, ist jetzt schon Content. Aufstehen, duschen, Content machen. Oder umgekehrt. Und dann nochmal von vorne. Das Leben ist ein langer ruhiger Fluss, bis oben hin voll mit Content. In seinem vierten Soloprogramm »Das bisschen Content« stellt Friedemann Weise den Content in den Mittelpunkt. Und damit hat er es sich wieder mal leicht gemacht. Denn alles ist Content. Doch Content wirft auch Fragen auf: Was ist der Plural von Content?
Sa. 20. September, 20 Uhr, Convenartis, Wertheim, convenartis.de