Friedemann Weises Blick auf die Content-Welt, 17.10.25

Gott schuf den Menschen – und der Mensch schuf Content. Was früher einfach ein Foto war, ist heute schon Content. Aufstehen, duschen, Content produzieren. Und dann wieder von vorn. Das Leben scheint ein ruhiger Fluss zu sein, doch er ist längst vollgestopft mit Content. In seinem vierten Soloprogramm »Das bisschen Content« rückt Friedemann Weise genau diesen ins Rampenlicht. Alles ist Content: seine Lieder, seine Witze, seine Moves, seine Geschichten. Doch Content wirft auch spannende Fragen auf: Wie lautet der Plural von Content? Kann man von Content schwanger werden? Und vor allem: Wie lange lässt sich ein Leben ohne Content überhaupt führen? Wie Hans, die kleine Haselnuss, schon sagte: Erst wenn der letzte Mensch Content macht, wird klar, dass Kleinkunst ihre Berechtigung hat. Bis dahin gilt: Content darf alles – und Friedemann Weise erst recht!

Friedemann Weise, 17. Oktober, 20.30 Uhr, Atelier Rudolf Kurz, www.rudolf-kurz.de