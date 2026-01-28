Frühjahrsprogramm in der Kulturbühne ­Kapelle im Schloss Brackenheim

Es ist wieder soweit: Das ­Kulturforum Brackenheim ­präsentiert eine kleine Auswahl aus dem Frühjahrsprogramm im Februar 2026.

Los geht es am 7. Februar mit ­Teresa Reichl. Sie ist fast 30 und hat keines der Ziele erreicht, die sie sich mit 16 gesetzt hat. Kein Haus, kein Mann, keine Kinder. Dafür eine Freundin und einen dreibeinigen Kater. Und Bühne statt Lehramt. Woran soll man denn merken, dass man erwachsen ist, wenn man sein Geld mit Witzen verdient? Es wundert einen nicht, dass Teresa Reichl privat am liebsten erleben möchte – und trotzdem genug zu erzählen hat.

Am 14. Februar folgen die Widersacher aller ­Liedermacher. Was die Widersacher musikalisch machen, lässt sich schwer greifen – vielleicht irgendetwas zwischen avantgardistischem Kautabak-Blues, psychedelischer Groove-Offenbarung und fein ziselierter Gesellschaftskritik. Ihre Songs wabern live durch Raum und Hypothalamus, als hätten sich Frank Zappa, Georg Kreisler und ein bayerischer Landregen gemeinsam einen Gitarrenverstärker geteilt. Eine Band, die eine Lücke füllt, von der wir nicht wussten, dass es sie gibt – und ohne die wir nicht mehr sein wollen.Kinder. Das vielfach ausgezeichnete Humorkollektiv Luksan Wunder (21. Februar) ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der Comedyszene. Sie bringen die Absurdität des Medienzeitalters so anders und so lustig auf die Bühne, dass sie sich jeglichem Vergleich entziehen. Man muss sie gesehen haben! Ihr neues Bühnenprogramm ist ein absolut irrwitziger Ritt durch unterschiedlichste Genres der Comedy: Livemusik, Parodien, Sketche und Satire, garniert mit aufwändig produzierten Videos und einigen ihrer typischen Viralformate. Am 28.Februar ist es wieder so weit: Der Tanz!Lokal-DJ serviert Beats von den 80ern bis heute. Schlager bleibt draußen, dafür gibt’s Balkan, Bollywood und alles, was Hüften in Bewegung bringt – egal ob frisch 30 oder junggeblieben mit Stil. Gegen 20 Uhr heißt’s: Musik an, ­Alltag aus!

Kulturbühne »Kapelle im Schloss Brackenheim«

Schlosspl. 2, 74336 Brackenheim

Programm & Infos unter: kulturforum-brackenheim.de