Frühjahrsprogramm in der Kulturbühne Kapelle im Schloss Brackenheim

Das Kulturforum Brackenheim präsentiert eine kleine Auswahl aus dem Frühjahrsprogramm im Februar und März 2025. Los geht es am 8. Februar: In seinem vierten Soloprogramm »Das bisschen Content« stellt Friedemann Weise den Content in den Mittelpunkt, damit hat er es sich wieder mal leicht gemacht. Denn alles ist Content. Seine Lieder, seine Witze, seine Moves, seine Geschichten. Doch Content wirft auch Fragen auf: Was ist der Plural von Content? Ein erstes Highlight aus dem Wort-Genre ist zu erleben am 22. Februar mit der Lese-Show »Deutschland erwoke!« dargeboten von der Titanic BoyGroup was übersetzt bedeutet: 3 ehemalige Chefredakteure des Satiremagazins sind erstmals in dieser Konstellation in Brackenheim zu erleben: Martin Sonneborn, Thomas Gsella und Oliver Maria Schmitt. Noch einen aus nördlichen Nachbarstaaten kommenden Singer/Songwriter hat sich artig mit dem Dänen Nicklas Sahl (14. März) ausgewählt. »Hero« war 2018 sein erster Hit und inzwischen hat er auch hier eine Fanbase, sein Durchbruch ist wohl ziemlich nah. Mit der nächsten Band geht das Programm noch weiter in den Norden: Sie nennen sich The Latvian Blues Band, sind im Baltikum tatsächlich Megastars, mit denen viele Blues-Größen als Begleitband touren, mit Bläsern, einer groovenden Rhythmusgruppe und Frontmann Janis »Bux« Bukovskis sind sie besonders »live« (21. März) ein Erlebnis. Zum fulminanten Abschluss der Frühjahrssaison gibt es ein Sondergastspiel der Extraklasse: Manuel Randi, Gitarre (Herbert Pixner Project, Manuel Randi Trio, Italo Connection) und Alex Trebo, Klavier (Hubert von Goisern, Herbert Pixner Project, Italo Connection, Ganes), präsentieren Originalkompositionen aus ihrem neuen Album »Talèa«, (10. Mai) die in zwei Jahren Konzertabstinenz entstanden sind. Mit Frische und Vitalität gehen die beiden Südtiroler Welt-Musiker ans Werk.

Kulturbühne »Kapelle im Schloss Brackenheim«, Schloßpl. 2, 74336 Brackenheim, Programm & Infos unter: www.kulturforum-brackenheim.de