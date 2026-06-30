Frühlings Erwachen, 22.07.26

»Frühlings Erwachen« heißt das neue Stück des Musical Aalen e.V. Darin geht es um die Schülerinnen und Schüler Wendla, Melchior, Moritz und ihre Freunde, die Opfer ihrer verklemmten Zeit sind und Probleme haben, die jeder Jugendliche heute auch kennt: Stress in der Schule, Konflikte im Elternhaus und Freundeskreis sowie die ersten sexuellen Erfahrungen. Während Melchior fest davon überzeugt ist, bereits alles zu wissen, und sich weigert, sich den alten Regeln und Werten unterzuordnen, sucht Wendla verzweifelt nach Antworten. Moritz hingegen hält dem schulischen Leistungsdruck und den Fragen des Erwachsenwerdens nicht stand. Weil jegliche Unterstützung vonseiten der Erwachsenen fehlt, beschließen sie, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen – mit verheerenden Folgen für alle … Der Musical Aalen e.V. besteht überwiegend aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denen einige der in »Frühlings Erwachen« gezeigten Probleme nicht fremd sind. Leider werden diese oft nicht ernst genommen und sind nach wie vor mit Scham behaftet, weshalb der Verein genau auf diese Themen aufmerksam machen möchte. Das achtfach mit Tonys ausgezeichnete Musical mit Livemusik feiert am 22. Juli in der Hammerschmiede Königsbronn Premiere. Weitere Vorstellungen finden am 25. und 26. Juli im Weststadtzentrum Aalen statt. 2 Euro pro Ticket werden an den Verein »Frauen helfen Frauen« gespendet.

Frühlings Erwachen, Mi. 22. Juli, 19 Uhr, Hammerschmiede Königsbronn, Sa. 25. & So . 26 Juli, 19.30 Uhr, Weststadtzentrum Aalen, alle Infos: musical-aalen.de