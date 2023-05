Füenf -Endlich! Die Abschiedstour in Mosbach

Füenf -Endlich! Die Abschiedstour

Aus 1 x 5 wird 5 x 1. Die schwäbische A Cappella-Band FÜENF trennt sich nach 26 Jahren Einheit. Grund dafür ist der Drang nach Selbständigkeit der einzelnen hochbegabten Künstler. Neben dem Trennungsschmerz für die Band und alle Herzblutfans, eröffnet sich jedoch auch ein erfreuliches Ereignis. Zum Abschluss legen die Füenf nochmal so richtig los und verabschieden sich gebührlich in Form einer Abschiedstournee durch die gesamte Republik. Nun können auch alle Mosbacher Fans den schwäbischen Spaßköpfen Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso „Lebewohl“ und „Ade“ sagen. Die Füenf bedanken sich jedoch ENDLICH bei den treuesten Fans der Welt, mit allem, was ihr bescheidenes Repertoire zu bieten hat – nebst einem allabendlichen Wunschkonzert.

Füenf -Endlich! Die Abschiedstour, So. 18 Juni, 19 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach, www.livemacher.de