Fünf mitreißende Open-Airs im einzigartigen Ambiente des Schlosshofs Bad Mergentheim, 05. bis 13.07.25

Der Bad Mergentheimer Schlosshof ist seit über 30 Jahren eine Konzert-Kulisse von internationalem Rang – und im Sommer 2025 wieder Schauplatz gleich mehrerer Open Airs. Vom 5. bis 13. Juli erleben Besucherinnen und Besucher hier Lynyrd Skynyrd, LEA, Die Fantastischen Vier, die größten Stars der 90er beim gemeinsamen Konzert »Die 90er Live« sowie das beliebte Kinder- und Familienfestival mit den rockenden Dinos von HeavySaurus. Die Termine im Überblick: Samstag, 5. Juli, 17 Uhr: Die 90er Live! Am 5. Juli präsentieren »Die 90er Live!« die Crème de la Crème der 90er ­Eurodance-Elite und bieten gleich mehrere Live-Konzerte an einem Abend: Haddaway, Mr. President, Captain Jack, Master Boy, Culture Beat und viele mehr katapultieren mit ihren Kult-Hits die Besucher zurück in die 90er. Sonntag, 6. Juli, 15 – 19 Uhr: Rabatz & Rabauken Festival mit HeavySaurus & Kool Katz. Am nächsten Tag, dem 6. Juli öffnen sich die Tore zum Schlosshof bereits am Nachmittag. Denn nach dem großen Erfolg der Premiere 2024, heißt es nun erneut: Bühne frei für das Rabatz & Rabauken Festival mit den fröhlichen Urzeitechsen von HeavySaurus! Freitag, 11. Juli, 19 Uhr: LEA. LEA verspricht am 11. Juli einen unvergesslichen Sommerabend, wenn sie im malerischen Schlosshof ihre Hits und neuen Songs präsentiert. Samstag, 12. Juli, 19 Uhr: Lynyrd Skynyrd. Die US-amerikanische Rock-Institution feiert Jubiläum und kommt für nur sechs Shows – darunter Bad Mergentheim – nach Deutschland! Mit einem Katalog von über 60 Alben, Milliarden Streams, dutzende Millionen verkauften Platten sind die Rock & Roll-Hall-of-Fame-Stars Lynyrd Skynyrd heute eine kulturelle Ikone, die alle Generationen anspricht. Sonntag, 13. Juli, 19 Uhr: Die Fantastischen Vier. Von den 80ern und 90ern bis in den Pop-Olymp – Die Fantastischen Vier feiern am 13. Juli satte 35 Jahre Hip-Hop-Geschichte!

Sa. 5. bis So. 13. Juli, Schlosshof, Bad Mergentheim, www.bad-mergentheim.de