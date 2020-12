Für Schwaben, Hobbyköche und Comedyfans – Küchen-Comedy kommt per Livestream nach Hause

Stubenkult, das ist die neue Eventplattform für Online-Events, sowie virtuelle und interaktive Themenabende, die für Gruppen und Freunde zuhause live erlebbar werden. Das Format Küchen-Comedy, u.a. mit den schwäbischen Comedians »Die Kächeles« und »Leibssle« ist eine unterhaltsame Kreation aus Kochkurs, Spass und Kulinarik.

Küchen-Comedy spricht Schwaben, Hobbyköche und Comedyfans gleichermaßen an. Im Zusammenspiel zwischen Mitkochen und einem gehörigen Schuss Comedy entsteht ein völlig neues Format. Die Comedians kochen nämlich online und im Livestream ein schwäbisches 3-Gänge Menü, während Freunde bei sich zuhause und in einer Gruppe bis sechs Personen live mitkochen können. Das Besondere: Der Teilnehmer ist frei, ob er die benötigten Kochzutaten selber einkauft oder ob er per Post ein hochwertiges Genusspaket nach Hause geliefert haben möchte. Bei beiden Varianten ist die Teilnahme am Livestream inkludiert. Marc Michl, Geschäftsführer der Agentur Siedepunkt und Gründer von Stubenkult sagt: »Wir haben mit großer Sorgfalt unsere Produkte ausgewählt. An die Qualität und das Erscheinungsbild hatten wir einen hohen Anspruch«.

Auch die Akteure für die Formate Weinseminar, Gintasting, Bier-Blindverkostung oder Vorträge so versichert Michl, präsentieren die Themen mit Leidenschaft, Knowhow und hohem Unterhaltungswert. »Das sind alles Typen und authentische Persönlichkeiten«. Am Abend sind die Teilnehmer online über Smartphone, Tablet oder Laptop live dabei und interaktiv mit den Akteuren verbunden. Über eine Chatfunktion können jederzeit Fragen gestellt werden, die an die Akteure weitergegeben werden. Ein Konzept, das den Nerv der Zeit trifft. Interaktive Online-Events, live, zuhause und zusammen mit Freunden. Perfekt für die kalte Jahreszeit.