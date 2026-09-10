Fulminanter Abschluss bei „Live im Park“

Mit einem musikalischen Feuerwerk ging „Live im Park“ am 3. September vor der Schwabenlandhalle in Fellbach zu Ende. Zum Abschluss der diesjährigen Open-Air-Reihe sorgte die Stuttgarter Rolling-Stones-Tribute-Band Bigger Bang noch einmal für ausgelassene Stimmung und brachte das Publikum zum Mitsingen, Tanzen und Feiern.

Kaum eine andere Tribute-Band kommt dem Original wohl so nahe wie „Bigger Bang“. Musikalisch wie optisch huldigen die Musiker den Rolling Stones und lassen bei ihren Auftritten das unverwechselbare Stones-Live-Feeling aufleben. Frontmann Uli Heinzle steht dabei ganz in der Tradition seines großen Vorbilds Mick Jagger und versteht es, das Publikum von der ersten Sekunde an mitzureißen. Auf dem Programm standen die bekanntesten Songs der Rolling Stones aus mehreren Jahrzehnten – von den 1960er-Jahren bis zur Gegenwart. Für alle Stones-Fans war der Auftritt damit ein würdiger und stimmungsvoller Abschluss.

Auch in diesem Jahr hatten die Stadtwerke Fellbach den Platz vor der Schwabenlandhalle an sechs Donnerstagen in eine stimmungsvolle Open-Air-Bühne verwandelt. „Live im Park“ bot nicht nur kostenlose musikalische Unterhaltung, sondern entwickelte sich erneut zu einem beliebten Treffpunkt für Menschen jeden Alters. Alte Bekanntschaften wurden gepflegt, neue geschlossen und gemeinsam wurde gefeiert.

Bands aus Fellbach und der Umgebung präsentierten ihr Können und sorgten an den verschiedenen Abenden für beste Unterhaltung. Während es sich manche Besucherinnen und Besucher mit Liegestühlen und Picknickdecken auf der Wiese gemütlich machten, drängten sich andere direkt vor der Bühne und feierten hautnah mit den Bands.

Ein abwechslungsreiches Catering und ausgewählte Weine der regionalen Weingüter rundeten die Abende ab. So verband „Live im Park“ Musikgenuss mit Geselligkeit und sommerlicher Open-Air-Atmosphäre.

Der Auftritt von „Bigger Bang“ machte noch einmal deutlich, was die Veranstaltungsreihe auszeichnet: gute Musik, ein begeistertes Publikum und ein unkompliziertes Miteinander. Ein rundum gelungener Abschluss, der Lust auf die nächste Ausgabe von „Live im Park“ macht. Organisiert wurde die erfolgreiche Reihe mit viel Engagement von Sabine Sorg und ihrem SWF-Team.