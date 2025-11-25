Fulminanter Weihnachtsrock in Ellwangen, 23.12.25

»Toto!« Ein legendärer Name in der Rockmusik der letzten 40 Jahre! Mit »Kingdom of Desire« kommt erstmals eine beeindruckende Toto-Tribute-Band aus dem Rhein-Neckar-Dreieck nach Ellwangen in den Ballroom. Auf der Setlist stehen Klassiker wie Hold the Line, Africa, 99, Georgy Porgy oder Rosanna sowie weniger bekannte Highlights, die die Vielfalt von Toto zeigen. Die Band begeistert sowohl Fans der Evergreens als auch Liebhaber komplexerer Titel wie Hydra oder St. George and the Dragon. Mit Leidenschaft und Präzision präsentieren Kingdom of Desire geniale Stimmen, mehrstimmigen Satzgesang, souveräne Keyboards, E-Gitarre, kraftvollen Bass und exakte Drums. Authentischer Sound, treibender Rhythmus und perfektes Zusammenspiel machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis. Ein fulminanter Weihnachtsrock der Extraklasse erwartet die Gäste!

Kingdom of Desire, Di. 23. Dezember, 21 Uhr, Ballroom Ellwangen, www.ellwangen.de