funkaholish in Aalen, 23.10.26

Funk macht süchtig – zumindest bei Funkaholic. Die Band bringt alles auf die Bühne, was funkt, soult und groovt, und verbindet es mit Präzision, Spielfreude und ordentlich Drive zu einer explosiven, tanzbaren Mischung. Mr. Boombass Tic, Alex E., The Keys und Rolo legen mit Bass, Drums und Keyboards das pulsierende Groove-Fundament. Darauf bauen die Sängerinnen und Sänger Netty, Funky Marie, Tic und allen voran Vernon mit kraftvollen Stimmen und großer Bühnenpräsenz auf. Das Ergebnis ist ein mitreißender Sound zwischen Funk, Soul und Groove, der vom ersten Takt an in die Beine geht. Wer Funk liebt, dürfte an diesem Abend kaum stillstehen können.

funkaholish, Fr. 23. Oktober, 20 Uhr, Kollektiv K, Aalen, kollektiv-k.net