Future Sounds: Filmmusik und mehr

Am 2. Juli ist die Audi Bläserphilharmonie wieder einmal in Neckarsulm zu Gast. Mit einem Konzert der besonderen Art: Sie präsentiert unter anderem Filmmusik aus Science-Fiction-Klassikern.

Star Wars, Star Trek, Aliens: Zukunftsklänge aus der Science-Fiction-Welt. Letztere werden sie bei einem Auftritt am 2. Juli im Audi Forum Neckarsulm zum Besten geben: Unter dem Titel „Future Sounds“ präsentiert das Orchester ein Potpourri aus Filmmusikstücken zu diversen Science-Fiction-Klassikern. Neben den Hits von John Williams zu Georges Lucas Weltraumepos „Star Wars“ steht auch das Kult-Intro zu Gene Roddenberrys Serie „Star Trek“ im Programm, die Alexander Courage komponierte. Noch heute wird die ursprünglich unter dem Titel „Where No Man Has Gone Before“ geschriebene Musik in Fernsehserien oder von Youtuber_innen regelmäßig verwendet. Ebenfalls unter anderem im Programm: „Jupiter, the Bringer of Jollity“ aus Gustav Holsts berühmter Planeten-Suite, an der sich Filmmusikmeister wie John Williams („Star Wars“), James Horner („Aliens“), Alan Silvestri („Predator“), Vangelis („Blade Runner“) oder Hans Zimmer („Gladiator“) orientierten. Auch Frank Zappa, Sarah Brightman und diverse Rockbands haben die Planeten-Suite ausgiebig zitiert.

Seit 1962 bietet Audi musikbegeisterten Mitarbeiter_innen in Ingolstadt die Möglichkeit, im sinfonischen Blasorchester des Unternehmens zu spielen. Rund 60 Mitglieder umfasst die Audi Bläserphilharmonie. Sie tritt bei den Audi Sommerkonzerten auf, spielt jeden Herbst ein Benefizkonzert und folgt Konzerteinladungen aus ganz Deutschland.

Termin und Ort:

Samstag, 02.07.2022, 19:30 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr

Eintritt 15 EUR zzgl. Gebühren

Audi Forum Neckarsulm

Vorverkauf

Vorverkaufsstelle Audi Forum Neckarsulm

Online-Kartenbestellung: Audi Forum Neckarsulm - Tickets online bestellen für Events in Neckarsulm - Reservix - Dein Ticketportal