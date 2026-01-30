Gärtnern mit Witz und Gummistiefeln: Katrin Iskam

Sie ist berüchtigt, einzigartig und definitiv ein bisschen verrückt. Statt eines grünen Daumens hat sie gleich zwei. »Gärtnern ohne viel Geschiss« ist ihr Motto. Gemeint ist Katrin Iskam, gelernte Krankenschwester und eine der schillerndsten Figuren der deutschen Garten-Szene. Bekannt wurde sie durch ihre unkonventionelle Art: Buddeln, schaufeln und pflanzen im Nachthemd und in Gummistiefeln. Sie lebt in der Lüneburger Heide, wo auch ihr Garten liegt: Rückzugsort, Ideenschmiede und Quelle zahlreicher skurriler Geschichten. Gemeinsam mit Dackel Tyson, Ehemann Waldemar und viel Humor teilt Katrin praktische Tipps, schräge Erlebnisse und lebensnahe Ratschläge.

Katrin Iskam, Mi. 11. Februar, 20 Uhr, Theaterhaus, Stuttgart, stuttgart-live.de