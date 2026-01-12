Gala-Abend des Musicals, 25.01.26

Ein Feuerwerk der Musicalhits! Fünf herausragende Stimmen der deutschsprachigen Musicalszene entführen das Publikum auf eine musikalische Reise zu den größten Bühnen-Erfolgen aus Deutschland und Österreich. Die vier Hauptdarsteller aus großen Produktionen Andreas Bieber, Verena Mackenberg, Michaela Schober, Filippo Strocchi und DSDS-Star Daniel Schuhmacher bieten die beeindruckendsten Hits aus legendären Musicals wie „Cats“, „Die Eiskönigin“, „Elisabeth“, „Der König der Löwen“, „The Greatest Showman“, „Tanz der Vampire“ und viele weitere. Am Klavier begleitet von Florian Albers erleben die Zuschauer einen unvergesslichen Abend, der die Magie des Musicals in all seiner Vielfalt zeigt.

So. 25. Januar, 18 Uhr, Stadthalle Leonberg, www.stadthalle-leonberg.de