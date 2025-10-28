Ganes in Brackenheim, 8.11.25

Das achte Studioalbum „VIVES“ der ladinischen Band Ganes ist eine lebendige Hommage an das Leben. Der ladinische Ausdruck „VIVES“, abgeleitet vom lateinischen „vivus“, bedeutet „Du sollst leben!“ und ist ein Ausdruck von Lebensfreude. Das Album entführt den Zuhörer in die ladinische Kultur und die Alpenlandschaft.

Die Musik ist eine Mischung aus urigen und raffinierten Klängen, die Mariachi-Trompeten, Gitarren, Geigen, Jodel und Lamenti vereint. Die Lieder erzählen Geschichten und Erinnerungen an das Dorfleben, Traditionen und die Weisheit der Alten, oft mit Humor und Selbstironie.

Die Inspiration stammt aus dem alten Kern von La Val, einem Ort voller Tradition und Kultur. „VIVES“ ist ein musikalisches Erlebnis, das die ladinische Seele und die Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft widerspiegelt. Es ist ein Soundtrack für das gemeinsame Feiern und Trauern, eine Zeitreise in die Vergangenheit und eine Hymne an das Leben.

Sa. 8. November, 20 Uhr, Kapelle im Schloss, Brackenheim, www.kulturforum-brackenheim.de