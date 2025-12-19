Gankino Circus, 23.01.26

Gankino Circus präsentieren ihr neues Programm, eine glamouröse Samstag-Abend-Show mit einem Schuss provinziellem Wahnsinn! Die aus Funk und Fernsehen bekannten musikalischen Hochseilartisten liefern ein wildes, virtuos inszeniertes Rock-’n’-Roll-Spektakel mit entfesseltem Mundart-Pop, alles live, ohne Playback, mit bahnbrechender Musikalität und spontaner Unterhaltung. Seit 2007 reißen die vier Jugendfreunde aus Dietenhofen musikalische Mauern und Stilgrenzen nieder. Heute bewegen sie sich zwischen Musikkabarett und Party-Abrisskommando. In ihrem neuen Programm erzählen sie von der Rückkehr in ihr verschlafenes Heimatdorf, wo der Sommer nach Spezi riecht und das Rock-’n’-Roll-Leben auf Heimat trifft. Skurrile Geschichten, augenzwinkernde Einblicke ins Showbiz und meisterhafte Musik machen den Abend schräg, hintersinnig und extrem unterhaltsam.

Gankino Circus, Fr. 23. Januar, 20 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com