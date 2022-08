Gaumenfreuden & Körperkunst

Der Showpalast Tübingen ist gleichermaßen ein Ort der Einkehr wie der Feste – eine Welt, in der Lebens- und Gaumenfreude, Körperkunst, Humor, Musik und eine besondere Atmosphäre zu einer magischen Einheit verschmelzen.

Hinter dem Tübinger Showpalast steht eine Konzeption, die tatsächlich an die Tradition von »Brot & Spiele« erinnert und die auf den ersten Blick einfach erscheint. Doch nimmt man sich die Zeit, die zahlreichen Bestandteile bewusst wahrzunehmen, aus denen ein vergnüglicher Abend im Ambiente des reichen Festzeltes entsteht, lässt sich erahnen, wie viel Kreativität, Professionalität, Leidenschaft und Liebe zum Detail nötig sind, bevor sich die künstlerischen Darbietungen, das Essen, Musik, Kostüm, Licht, Service und Ambiente zu einem gelungen Ganzen fügen.

Die diesjährige Dinnershow vereint hoch talentierte Künstlerinnen und Künstler, mitreißende Rhythmen, waghalsige Nummern und unnachahmliche Virtuosität in einem ebenso vielfältigen wie atemberaubenden Programm. Durch den Abend voller außergewöhnlicher Erlebnisse führt Berufsmagier »Timo Marc«. Der mehrfach ausgezeichnete Entertainer sorgt mit seiner vielseitigen Zauberkunst für reichlich Verblüffung. Das Publikum darf sich beim Showpalast aber nicht nur auf die beeindruckende Hand-in-Hand Artistik des »Duo Benélo«, die spannenden Akrobatik- und Balance-Acts des ukrainischen Quartetts »White Ghotic« oder das harmonische Luftballett der brasilianischen Seilkünstlerinnen von »The Roses« freuen, sondern wird auch bei wilden Jonglagen vom Schweizer Weltstar »Kris Kremo« bestens unterhalten. Exotische Rhythmen erklingen bei »Las Bravas«. Die kolumbianischen Damen

lassen das Publikum mit rhythmischen Trommeln in ein südamerikanisches Feeling eintauchen. Für die großen Lacher an diesem Abend ist »Steve Rawlings« verantwortlich. In seiner unvergleichlichen Nummer reißt er die Grenzen zwischen Stand-Up-Comedy und Körpertheater nieder. Von dieser großartigen Show verzaubert können sich die Gäste auch auf erstklassige kulinarische Köstlichkeiten freuen. Starkoch Ralf Jakumeit sorgt gemeinsam mit den Rocking Chefs europaweit für Gaumenfreuden. Zur Auswahl stehen ein vegetarisches und ein klassisches Vier-Gänge Menü.

Showpalast Tübingen

Freitag, 4. bis Sonntag, 27. November, Di. bis So. um 19 Uhr, Montag Ruhetag, Festplatz Tübingen, alle Infos: www.showpalast-tuebingen.de