Geislinger Musiknacht, 07.11.26

Einmal Eintritt zahlen, den ganzen Abend unterwegs sein und dabei immer wieder neue Musik entdecken: Das ist das Konzept der Geislinger Musiknacht. Ein kostenloser Shuttlebus verbindet die elf teilnehmenden Locations und ermöglicht es dem Publikum, flexibel zwischen den Spielorten zu wechseln. Musikalisch reicht das Spektrum von Rock, Blues und Country bis zu Pop, Charts und elektronischer Musik. Mike Angelovsky bringt im Tälesstüble bekannte Radiohits auf die Bühne, während Without Lipstick im Clochard für Rock sorgt. Die Wayward Sons spielen im Filou Country, Südstaaten-Rock und Blues. Im Brauhaus sorgt The Cheerful Busker für Irish, Rock & Pop, im Täleseck sind Heino Fauch & Friends mit Rock, Blues, Country und Rock ’n’ Roll zu erleben. Auch im Miev, der Pilsbar und der Spitze stehen mit SternFeld, Blockhead und Cover Train Rock- und Covermusik auf dem Programm. Elektronische Klänge gibt es im Ego mit DJ Ozzy, im Saalbau mit DJ Lukas und im Caruso gibt es Deep House von Esteinmark. Die Besucher können sich ihren Abend individuell zusammenstellen: erst Rock, dann Country, später Clubsound oder Deep House. Dabei geht es nicht nur um Musik, sondern auch um Begegnungen und das Entdecken neuer Orte. »Genau diese Mischung macht unsere Musiknacht aus«, erklärt Fabrizio Schönholz vom Veranstalter Geislinger Sterne e.V. Nach den erfolgreichen Veranstaltungen der vergangenen Jahre wollen die Geislinger Sterne gemeinsam mit Gastronomen und Künstlern erneut für eine lebendige Innenstadt und eine lange Nacht voller Musik sorgen.

Geislinger Musiknacht, Sa. 7. November, 20 Uhr, 11 Locations in Geislingen, alle Infos: geislinger-sterne.de