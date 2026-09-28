Gerd Dudenhöfer in Mosbach (8.10.26)

Friedhofsglocken. Sonor. Düster. Plötzlich kaltweißes Licht. Heinz Becker kommt nach Hause, von der Beerdigung in die Küche. In seinem schwarzen Anzug; 5 Callas in der Hand: »Die hann ich vergesst, ins Grab zu schmeißen.« Stattdessen liegen die nun auf dem Küchentisch. Was will man machen!? Seit über 30 Jahren spielt Gerd Dudenhöffer, das sensibilisiert-gespitzte Ohr unmittelbar auf bürgerliche Befindlichkeiten ausgerichtet, seine realsatirische, grotesk-authentische Kunstfigur als personifizierte Karikatur des bornierten, universellen Menschen wie du und ich, den Otto Normalverbraucher, den er pointiert entlarvt, mit perfektem Timing, sparsam gesetzter Mimik.

Do. 8. Oktober, 20 Uhr, Alte Mälzerei, Mosbach

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