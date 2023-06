German Vert Tour und Open Air

Im Rahmen der German Vert Tour treten am Samstag, 29. Juli Top Skater Deutschlands auf der Halfpipe in Göppingen gegeneinander an. Wer Flips, Slides & Grinds und Manuals auf höchsten Niveau sehen möchte ist hier richtig. Neben den akrobatischen Künsten der Skater ist aber auch musikalisch etwas geboten: Mit »Urethane« und »Versus the World« reisen gleich zwei kalifornische Bands nach Göppingen. Die während der Pandemie gegründete Band »Urethane« liefert Pop-Punk und nimmt das Publikum mit ihren Songtexten mit auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle. »Versus the World« hat bereits drei Alben veröffentlicht und kombiniert post-hardcore with Pop Punk. Die Konstanzer Garagen-Rock-Band Bikni Beach sorgt mit einer Brise Grunge für Stimmung, während die Stuttgarter Band Omega Setup für die ultimative Skatboarding Attitüde steht.

German Vert Tour, Sa. 29. Juli, 10 Uhr, Göppingen-Hohenstaufen, www.staufenopenair.de